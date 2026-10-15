Investigan a joven por presuntas amenazas a docente en Coahuila

El funcionario añadió que el joven ya había recuperado su libertad y que para este jueves se tenía prevista una audiencia de imputación

Un joven fue detenido por presuntamente intimidar a un profesor al interior de una institución educativa de la Región Centro de Coahuila, luego de que el afectado denunciara los hechos ante las autoridades, que iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro-Desierto, explicó que la intervención de los agentes ocurrió después de que personal del plantel reportara la situación y alertara sobre las amenazas contra el docente.

Según los datos recabados inicialmente, el joven habría advertido al maestro que dañaría los neumáticos de su automóvil, una amenaza que derivó en la presentación de una denuncia formal y en la movilización de las autoridades.

Investigan intimidación dentro del plantel

Lazo Chapa señaló que, una vez recibido el reporte, los elementos de seguridad ubicaron al presunto responsable en las cercanías de la escuela y procedieron a detenerlo para dar seguimiento a los señalamientos realizados por el afectado.

El funcionario precisó que las indagatorias están enfocadas en esclarecer la conducta atribuida al joven y establecer si existen elementos suficientes para que responda legalmente por el delito de amenazas ante la autoridad judicial.

Aclaró que, conforme a la información disponible hasta el momento, no se han detectado indicios de que el estudiante o alguna otra persona de la comunidad escolar haya sido objeto de amenazas directas, ni se reportaron personas lesionadas.

También indicó que, por ahora, no se ha identificado otro posible delito relacionado con el incidente, por lo que las actuaciones ministeriales se mantienen centradas en la denuncia presentada por el profesor.

Descartan antecedentes conocidos

El delegado de la Fiscalía manifestó que no contaba con información sobre denuncias anteriores contra el joven por situaciones similares con el mismo docente, aunque el desarrollo de las investigaciones permitirá precisar los antecedentes que pudieran existir.

Respecto al comportamiento del señalado, comentó que entre los datos preliminares se consideró la posibilidad de que hubiera consumido alguna sustancia, pero puntualizó que esa versión no estaba confirmada y requería corroboración.

Prevén audiencia de imputación para este jueves

El funcionario añadió que el joven ya había recuperado su libertad y que para este jueves se tenía prevista una audiencia de imputación, en la que la autoridad judicial conocería los señalamientos y determinaría los pasos siguientes del procedimiento.

La audiencia permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y definir la situación jurídica del señalado, sin que ello implique anticipar su responsabilidad penal, la cual deberá establecerse conforme a las pruebas y al desarrollo del proceso judicial.