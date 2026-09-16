Investigación federal contra José Elías 'N' ligada a sus empresas

Por: Irene Zapata 15 Septiembre 2026, 06:53 Compartir

La detención de José Elías “N” y su esposa Martha “N” estaría relacionada con asuntos personales y actividades de sus empresas privadas.

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La detención de José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y de su esposa, Martha “N”, quien también se desempeñó como funcionaria municipal, estaría relacionada con asuntos personales y actividades vinculadas con sus empresas privadas, señaló el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. El mandatario estatal explicó que se trata de una investigación de carácter federal, por lo que corresponde a la Fiscalía General de la República llevar a cabo las diligencias y determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran existir. Jiménez Salinas destacó que este caso deja en claro que nadie está por encima de la ley y que las autoridades deben actuar conforme a derecho, independientemente de la persona de que se trate. El gobernador reiteró que el Gobierno de Coahuila se mantendrá respetuoso del proceso, al tratarse de un asunto que se encuentra bajo competencia de las autoridades federales.