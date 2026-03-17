Investiga FGE identidad de mujer encontrada semidevorada

Ha trascendido que se trabaja en las bases de datos de personas desaparecidas y en registros genéticos para poder avanzar en esta investigación

La Fiscalía General del Estado sigue investigando la identidad de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado en un lote baldío de la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo, en estado de descomposición y semidevorada por animales carroñeros.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGE tomaron conocimiento el domingo pasado del cuerpo de una mujer, que de acuerdo con las evidencias encontradas podría haberse suicidado en el lugar, por lo que se descarta hasta ahora que haya sido víctima de un tercero.

Debido al alto grado de descomposición que presentaba el cuerpo, la víctima no ha podido ser identificada. La Fiscalía se encuentra concentrando información pericial que permita establecer la plena identificación de la mujer.

Ha trascendido que se trabaja en las bases de datos de personas desaparecidas y en registros genéticos para poder avanzar en esta investigación, así como los datos de la necropsia para poder determinar la edad de la mujer.