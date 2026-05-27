Investiga bajo reserva la FGE la muerte de pequeño en kinder 

Vecinos y padres de familia han expresado su preocupación por el presunto abandono del plantel y sus condiciones inseguras para los niños

La trágica muerte de un niño en el jardín de niños María Helena Chanes, ubicado en la colonia Cañada Sur de Monclova, ha consternado a la comunidad. Vecinos y padres de familia han expresado su preocupación por el presunto abandono del plantel, la falta de mantenimiento y las condiciones inseguras para los pequeños. Tras el accidente ocurrido el lunes, las actividades escolares fueron suspendidas mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades educativas llevan a cabo una investigación exhaustiva.

A las afueras del preescolar, veladoras, juguetes y flores colocados por los habitantes del sector rinden homenaje al niño fallecido. El acceso al jardín de niños permaneció cerrado durante el día siguiente al accidente, mientras personal de la Secretaría de Educación Pública y autoridades ministeriales recopilan información sobre las condiciones del inmueble y las circunstancias del percance.

Los vecinos de la colonia han señalado desde hace tiempo problemas de mantenimiento y deficiencias visibles en las áreas recreativas y de jardinería del plantel. Indicaron que tras el fallecimiento de la persona encargada de limpieza y deshierbe, el kínder comenzó a deteriorarse debido a la falta de atención en varios espacios utilizados por los menores.

María Concepción Monsebaiza Alfaro, vecina del sector, expresó su profunda tristeza por la trágica muerte del niño y comentó que el incidente ha causado consternación entre quienes residen cerca del jardín de niños. La vecina enfatizó la importancia de mantener actos simbólicos en memoria del menor fallecido, ya que el accidente ha impactado profundamente a la comunidad.

Los vecinos también señalaron riesgos en los juegos y áreas recreativas del plantel. Además de los problemas de limpieza, mencionaron deficiencias en la seguridad de los juegos infantiles. Algunos equipos, aparentemente, no están anclados adecuadamente, lo que representa un peligro para los menores que los usan diariamente. El pequeño que falleció perdió la vida porque uno de estos juegos se balanceó y cayó sobre él debido a la falta de cimentación.

Habitantes del sector afirmaron que en varias ocasiones madres de familia han participado directamente en la limpieza y mantenimiento del kínder debido a la falta de personal suficiente para atender las condiciones del inmueble. Incluso, el día del accidente, algunas madres realizaban labores de limpieza dentro de las instalaciones.

Esta situación ha generado indignación y preocupación entre los padres de familia de la colonia Cañada Sur, quienes consideran urgente reforzar las revisiones estructurales y de seguridad en las escuelas públicas, especialmente en los planteles de nivel preescolar donde permanecen niños pequeños durante todo el día.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes, pero la información relacionada con el caso será canalizada principalmente a la Secretaría de Educación (SEDU). Según las autoridades, esta decisión busca proteger la integridad física y emocional de los menores que forman parte de la comunidad preescolar de la institución.

Las investigaciones se mantienen bajo reserva.

Las autoridades han decidido manejar la información con discreción debido a la naturaleza del caso y al tratarse de un plantel educativo preescolar. Esto se hace para evitar la exposición innecesaria de los menores y sus familias. Sin embargo, vecinos y padres de familia consideran crucial esclarecer completamente las causas del accidente.

Mientras continúan las investigaciones, el exterior del jardín de niños María Helena Chanes se ha convertido en un lugar de duelo y apoyo. Veladoras, flores y juguetes adornan el acceso principal, ofreciendo consuelo a la familia del menor fallecido.

Este trágico incidente ha reavivado los llamados de padres de familia y habitantes de Monclova para que se refuerce el mantenimiento preventivo en las escuelas públicas. En los últimos años, varios planteles educativos de la Región Centro han enfrentado problemas relacionados con el deterioro de la infraestructura, la falta de personal de mantenimiento y el desgaste en las áreas recreativas.

Los vecinos de la colonia Cañada Sur expresaron su esperanza de que las investigaciones permitan esclarecer responsabilidades y, sobre todo, prevenir futuros accidentes en instituciones educativas. Los padres de familia insistieron en la necesidad de revisar constantemente las condiciones de seguridad de los juegos, las estructuras y las áreas comunes que utilizan diariamente los menores de edad.