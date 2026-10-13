Invertirán más de 3 mil mdp para mejorar infraestructura

El gobernador Manolo Jiménez concluyó en Villa Unión la puesta en marcha de la estrategia En Equipo le Entramos en las cinco regiones del estado.

Más de 3 mil millones de pesos serán destinados a obras de infraestructura urbana y mejoramiento de servicios públicos en los municipios de Coahuila, mediante la estrategia estatal En Equipo le Entramos, cuya puesta en marcha concluyó este lunes 12 de octubre en Villa Unión, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El programa contempla inversiones conjuntas entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para atender necesidades de pavimentación, recarpeteo, bacheo, rehabilitación de caminos, infraestructura educativa y recuperación de espacios públicos en las cinco regiones de la entidad.

Durante la presentación realizada en Villa Unión, el mandatario anunció una inversión de 26.6 millones de pesos para ese municipio, destinados a mejorar vialidades, escuelas, plazas, parques, canchas deportivas y servicios municipales, además de acciones de electrificación y equipamiento para emergencias.

Entre las obras previstas destaca la pavimentación de las calles Fresno y Nogal, en la colonia Oriente, donde se intervendrán 2 mil 100 metros cuadrados con una inversión de 2 millones de pesos. Los trabajos incluyen la construcción de 600 metros lineales de guarniciones, colocación de carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita y señalización.

El gobernador explicó que la selección de proyectos se realiza en coordinación con los municipios y el programa Mejora Coahuila, a partir de las necesidades identificadas en colonias y comunidades rurales.

Por su parte, el alcalde de Villa Unión, Mario Humberto González Vela, señaló que la coordinación con el Gobierno del Estado permitirá incrementar de 10 a 26.6 millones de pesos los recursos destinados a obras y servicios municipales.

Jiménez Salinas recordó que previamente se invirtieron 36 millones de pesos en la línea de agua de Villa Unión, infraestructura que contribuyó a mejorar el abastecimiento durante el verano.

La estrategia estatal también contempla la construcción de techumbres escolares, rehabilitación de espacios deportivos, empleo temporal y adquisición de equipamiento para fortalecer los servicios públicos y la atención de emergencias.

Con el arranque de las acciones en Villa Unión, el Gobierno de Coahuila completó la presentación del programa en las cinco regiones del estado, con una inversión global anunciada superior a los 3 mil millones de pesos.