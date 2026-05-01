Invertirán 14 mil millones para modernizar la carretera 57

El proyecto contempla ampliaciones, modernizaciones y nuevas vialidades estratégicas que permitirán una conexión más eficiente

El Gobierno de Coahuila anunció una inversión de 14 mil millones de pesos en un paquete de mega obras enfocadas en fortalecer la carretera federal 57, con el objetivo de mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y detonar el desarrollo económico en todas las regiones del estado.

El proyecto contempla ampliaciones, modernizaciones y nuevas vialidades estratégicas que permitirán una conexión más eficiente entre el centro del país y la frontera con Estados Unidos, consolidando a Coahuila como un corredor logístico clave para el comercio internacional.

La secretaria de Vinculación y Proyectos Estratégicos, María Bárbara Cepeda, explicó que este plan se construyó a partir de mesas de trabajo con la iniciativa privada, sociedad civil y autoridades, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada región, así como su crecimiento y vocación productiva.

Entre las obras destacan la ampliación del puente internacional número 2, la extensión de autopistas, nuevos libramientos en municipios del norte del estado, así como mejoras en la conectividad de las regiones Carbonífera, Centro-Desierto, Laguna y Sureste, incluyendo la zona metropolitana de Saltillo.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que con estas obras se podrá reducir entre 45 minutos y una hora los tiempos de traslado, además de ofrecer mayor seguridad vial tanto para automovilistas como para el transporte de carga.

Añadió que el proyecto permitirá reclasificar el tramo estatal de la carretera 57, lo que abriría la posibilidad de captar entre el 10 y 15 por ciento del comercio que actualmente ingresa por cruces fronterizos como Laredo y Reynosa, generando un impacto directo en la economía de regiones como la Centro, Carbonífera y Norte.

El mandatario destacó que se trata de un esquema de inversión público-privada, con una participación importante de la iniciativa privada, y que además generará miles de empleos, al establecerse que la proveeduría y la mano de obra sean contratadas en el estado.

Por su parte, el empresario Enrique Garza Cantú subrayó que este tipo de proyectos elevan la eficiencia de las cadenas productivas, impulsan la competitividad y fortalecen sectores clave como la construcción, además de enviar señales positivas en un entorno global marcado por la incertidumbre económica.

Señaló que la conectividad, la seguridad y la certeza jurídica son factores determinantes para atraer inversión, especialmente en el contexto del T-MEC, donde Coahuila se posiciona como un referente industrial en el norte del país.

Finalmente, el gobernador indicó que estas mega obras, junto con proyectos estratégicos como el desarrollo del Gas Coahuila, forman parte de una estrategia integral para fortalecer la economía estatal ante los retos globales y generar mejores oportunidades de empleo para la población.