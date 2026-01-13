Invertirá Mejora Coahuila hasta 5 mil mdp en nuevos programas

El gobernador Manolo Jiménez Salinas explicó que esta nueva etapa de Mejora Coahuila busca ampliar la cobertura de apoyos sociales

El gobierno de Coahuila anunció este lunes el arranque de nuevos programas sociales, de empleo, educación, salud y obra pública a través de la estrategia Mejora Coahuila, con una inversión global estimada entre 3 mil y 5 mil millones de pesos, que comenzará a aplicarse en las próximas semanas en los 38 municipios del estado.

Durante la presentación realizada en Palacio de Gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas explicó que esta nueva etapa de Mejora Coahuila busca ampliar la cobertura de apoyos sociales, fortalecer el empleo y el desarrollo económico, y mejorar la calidad de vida de miles de familias, mediante un trabajo coordinado entre dependencias estatales, DIF Coahuila, Inspira Coahuila y los gobiernos municipales.

Entre los anuncios principales destaca un nuevo programa de créditos para emprendedores y comerciantes. Para micro y pequeños negocios, los apoyos serán de 10 mil a 30 mil pesos, con tasa de interés del 0 por ciento, mientras que para medianos y grandes empresarios se otorgarán créditos de 300 mil hasta 2 millones de pesos, con tasa preferencial, meses de gracia y sin costo de apertura.

En materia de empleo, se pondrán en marcha programas de empleo social, incluyendo uno dirigido a mujeres cuidadoras, quienes podrán trabajar cerca de sus colonias durante tres horas diarias y recibir un ingreso fijo. Además, se implementará un programa de empleo temporal abierto para acciones de embellecimiento urbano en los municipios, así como un esquema de autoempleo para mujeres, con capacitación en oficios como estilismo, repostería y manualidades.

En el rubro educativo, se anunció la entrega de miles de becas para estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, además del lanzamiento de la Súper Beca Extranjera, dirigida a jóvenes universitarios que hayan sido aceptados en instituciones del extranjero. Este apoyo oscilará entre 50 mil y 100 mil pesos, para cubrir gastos como transporte y manutención.

También se confirmó una inversión de 500 millones de pesos en infraestructura educativa durante 2026, destinada a la construcción y rehabilitación de aulas, techumbres y canchas, así como la continuidad de apoyos en uniformes, transporte escolar e internet para escuelas rurales.

En el área de salud, continuará el fortalecimiento del programa de Salud Popular, que actualmente beneficia a 30 mil adultos mayores sin seguridad social, con acceso gratuito a consultas, análisis, medicamentos y cirugías. Además, se mantendrán las caravanas de salud y la rehabilitación de los 133 centros de salud del estado.

Para personas con discapacidad, se anunció una inversión superior a los 300 millones de pesos, con la ampliación del programa de becas, la adquisición de 45 unidades de transporte especializado, fortalecimiento de centros de rehabilitación y la entrega de aparatos funcionales, ortopédicos y auditivos. A ello se suma la canalización de 150 millones de pesos a organizaciones civiles, principalmente enfocadas en atención a discapacidad.

En obra social, se reforzará el programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, con acciones de pavimentación, bacheo, agua potable y drenaje en todas las regiones, así como el programa de escrituración, para brindar certeza jurídica a familias que aún no cuentan con documentos de propiedad.

Finalmente, se informó que continuarán los programas alimentarios, los Mercaditos Mejora, las brigadas multifuncionales —incluidas las brigadas invernales— y la Tarjeta La Mera Mera, como parte del esquema integral de apoyo social.

El gobernador señaló que estos programas se suman a otras acciones en materia de seguridad, empleo y desarrollo económico, con el objetivo de consolidar una estrategia integral que impacte directamente en la calidad de vida de la población coahuilense.