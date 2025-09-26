Inversionistas nacionales y extranjeros muestran interés en AHMSA

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, señaló que inversionistas nacionales y extranjeros podrían impulsar la reactivación de AHMSA en liquidación

La reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA) podría tener avances positivos, señaló el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien confirmó que existen inversionistas nacionales y extranjeros interesados en rescatar a la siderúrgica, que actualmente enfrenta un proceso judicial de liquidación mercantil.

Jiménez Salinas señaló que la situación está siendo atendida en coordinación con el Poder Judicial, el Gobierno Federal y la Presidencia de la República, con la expectativa de que se logren acuerdos que permitan garantizar la liquidación total de los trabajadores afectados por la quiebra de la empresa.

Aunque evitó precisar nombres o países de origen, sostuvo que son más de dos grupos los que han manifestado interés, lo que mantiene una esperanza real de que la compañía vuelva a operar.

Aseguró que el Estado ofrecerá todas las facilidades jurídicas y administrativas para que el proceso llegue a buen puerto.

Recordó que la crisis de AHMSA se originó por decisiones irresponsables de la anterior administración federal y por conflictos personales que terminaron por asfixiar a la empresa.

“Más allá de esos pleitos, lo más importante siempre debieron ser los trabajadores”, dijo.

En caso de que no se concrete la reactivación, advirtió que se trabaja en un plan paralelo para diversificar la economía de la región centro y carbonífera de Coahuila, con proyectos en el sector automotriz, energético y de carbón.

Sin embargo, subrayó que factores externos, como los aranceles impuestos por Estados Unidos, han limitado la llegada de nuevas inversiones al mismo ritmo que en años anteriores.

El mandatario coahuilense enfatizó que, pese a los retos, su gobierno mantiene comunicación estrecha con el Gobierno Federal para dar salida a la crisis de AHMSA y, al mismo tiempo, garantizar fuentes de empleo que den estabilidad a la región.