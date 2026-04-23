Inversión de empresa coreana fortalece escuelas en Ramos Arizpe

En el evento participaron representantes de POSCO International, así como el director ejecutivo de Good Neighbors, además de autoridades estatales y municipales

Una inversión superior a los 2.3 millones de pesos, respaldada por una alianza entre el Gobierno Municipal, el DIF Ramos Arizpe, la empresa POSCO International y la organización Good Neighbors, permitió la modernización y equipamiento de tres planteles educativos, fortaleciendo las condiciones de aprendizaje de estudiantes en distintos niveles.

Intervención en tres niveles educativos

Los recursos se aplicaron en el jardín de niños Enrique Rébsamen, la primaria Fidencio Flores Gómez y el CECYTEC “Felipe Santiago Carrillo Puerto”, donde se ejecutaron obras de infraestructura, rehabilitación de espacios y entrega de equipo educativo y técnico.

De manera desglosada, la inversión alcanzó los 2 millones 365 mil 374 pesos, destinados en su mayoría al nivel básico, con 1.13 millones de pesos para el preescolar, 966 mil pesos para la primaria y 267 mil pesos para el plantel de educación media superior, consolidando una intervención integral en favor de la comunidad estudiantil.

En el jardín de niños Enrique Rébsamen se construyó una techumbre de 198 metros cuadrados para protección solar y pluvial, se instaló pasto sintético en áreas recreativas, se entregó material didáctico y se colocaron bebederos para garantizar acceso a agua potable.

En la primaria Fidencio Flores Gómez se edificó un módulo de baños, se habilitó pasto sintético en la cancha, se adecuaron dos aulas inteligentes y se instalaron nuevos bebederos, mejorando tanto la infraestructura como el acceso a herramientas tecnológicas.

Por su parte, en el CECYTEC “Felipe Santiago Carrillo Puerto”, la inversión se enfocó en el fortalecimiento de la formación técnica mediante la entrega de equipos de cómputo, soldadura y kits de protección para prácticas en talleres.

Colaboración entre sectores impulsa el proyecto

Durante la jornada, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este tipo de proyectos reflejan el impacto de la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y organismos internacionales, mientras que la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras, señaló que las acciones inciden directamente en el bienestar y desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

En el evento participaron representantes de POSCO International, así como el director ejecutivo de Good Neighbors, además de autoridades estatales y municipales.

Las acciones forman parte de un esquema de colaboración que busca ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura educativa en el municipio, mediante inversiones conjuntas que integran recursos públicos, privados y cooperación internacional.