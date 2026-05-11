Intercambian estampitas del Mundial 2026 en Saltillo

Decenas de aficionados participaron en una jornada de intercambio de estampas durante la Ruta Recreativa, en medio del ambiente previo a la Copa del Mundo

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en Saltillo, donde decenas de aficionados al fútbol participaron este domingo en una jornada de intercambio de estampitas organizada dentro de la Ruta Recreativa.

Niñas, niños, jóvenes y adultos acudieron con sus álbumes y estampas repetidas para buscar aquellas piezas difíciles de conseguir y avanzar en sus colecciones.

El punto de reunión se instaló sobre el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, lugar que se convirtió en un espacio de convivencia entre familias, amistades y coleccionistas.

Durante varias horas, los asistentes recorrieron las mesas de intercambio comparando estampitas y compartiendo la emoción que genera la próxima justa mundialista.

Autoridades municipales informaron que esta dinámica continuará en futuras ediciones de la Ruta Recreativa, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía espacios seguros y recreativos donde puedan convivir y disfrutar de actividades relacionadas con el fútbol internacional.

La iniciativa ha despertado gran interés entre aficionados de distintas edades, quienes ya viven el ambiente previo al Mundial 2026.