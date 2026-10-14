Intensifican reparación de calles por lluvias en Ramos Arizpe

El Ayuntamiento indicó que las labores de bacheo continuarán en las vialidades que requieren mantenimiento, como parte de las acciones para atender los daños

Las lluvias registradas durante las últimas semanas aceleraron el deterioro del pavimento en distintas colonias y zonas industriales de Ramos Arizpe, por lo que el Gobierno Municipal reforzó las cuadrillas de bacheo para atender las vialidades que presentan mayores daños.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las precipitaciones han provocado afectaciones en la superficie de rodamiento, lo que ha obligado a intensificar las labores de mantenimiento para mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para los automovilistas.

Atienden baches en colonias y zonas industriales de Ramos Arizpe

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Bacheo y Vialidad, los trabajos se han concentrado en sectores habitacionales como Haciendas I, El Mirador, Lomas del Valle, Fidel Velázquez, Villa Magna, El Cura y Analco.

Las cuadrillas municipales también han realizado reparaciones en El Ranchito, La Nogalera, La Loma, Molinos del Rey, Isidro López, Guanajuato de Abajo, Blanca Esthela y Manantiales del Valle, además del sector del Parque Industrial Mabe.

Cuadrillas continuarán reparaciones por daños de las lluvias

“Estamos redoblando esfuerzos, reforzando las cuadrillas de trabajo y atendiendo las vialidades que requieren mantenimiento”, señaló el presidente municipal.

El edil explicó que las intervenciones buscan recuperar las condiciones de las calles afectadas por las precipitaciones y mantener la circulación en sectores donde diariamente transitan trabajadores, estudiantes y familias.

El Ayuntamiento indicó que las labores de bacheo continuarán en las vialidades que requieren mantenimiento, como parte de las acciones para atender los daños ocasionados por las lluvias recientes.