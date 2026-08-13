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Intensifican obras de imagen urbana y seguridad en Saltillo

Por: Antonio Herrera

11 Agosto 2026, 20:52

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El alcalde Javier Díaz supervisa las labores de rehabilitación nocturna en vialidades de Saltillo para no afectar el flujo del tránsito vehicular.

Intensifican obras de imagen urbana y seguridad en Saltillo
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El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de mantenimiento y mejora urbana en corredores de alta circulación como el distribuidor vial El Sarape y los bulevares Fundadores y Venustiano Carranza.

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Las acciones, encabezadas por la Brigada Integral, buscan mejorar tanto la imagen de la ciudad como las condiciones de movilidad y seguridad.

Las cuadrillas realizan limpieza, retiro de grafiti, desazolve, pintura y rehabilitación de camellones, además de renovar la señalización y delimitar carriles para hacer más visibles las zonas de circulación.

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En El Sarape también se intervienen túneles y carriles deprimidos durante las noches para reducir afectaciones al tránsito.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas labores forman parte de una atención permanente a las principales vialidades, con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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También destacó la colocación de nuevas luminarias en El Sarape, con la intención de mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a quienes utilizan estos espacios durante la noche.

 

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