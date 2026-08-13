Intensifican obras de imagen urbana y seguridad en Saltillo

El alcalde Javier Díaz supervisa las labores de rehabilitación nocturna en vialidades de Saltillo para no afectar el flujo del tránsito vehicular.

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de mantenimiento y mejora urbana en corredores de alta circulación como el distribuidor vial El Sarape y los bulevares Fundadores y Venustiano Carranza.

Las acciones, encabezadas por la Brigada Integral, buscan mejorar tanto la imagen de la ciudad como las condiciones de movilidad y seguridad.

Las cuadrillas realizan limpieza, retiro de grafiti, desazolve, pintura y rehabilitación de camellones, además de renovar la señalización y delimitar carriles para hacer más visibles las zonas de circulación.

En El Sarape también se intervienen túneles y carriles deprimidos durante las noches para reducir afectaciones al tránsito.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas labores forman parte de una atención permanente a las principales vialidades, con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

También destacó la colocación de nuevas luminarias en El Sarape, con la intención de mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a quienes utilizan estos espacios durante la noche.