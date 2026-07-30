Intensifican bacheo y limpieza en colonias de Ramos Arizpe

Cuadrillas del municipio realizaron trabajos de bacheo, retiro de maleza, descacharrización y limpieza en colonias y la zona centro de Ramos Arizpe

Brigadas del Municipio de Ramos Arizpe reforzaron las labores de bacheo, limpieza y descacharrización en al menos 16 colonias y espacios públicos, con el propósito de mejorar las condiciones de las vialidades y atender reportes ciudadanos.

Las cuadrillas municipales realizaron trabajos de reparación de pavimento en Manantiales del Valle, Portal Diamante, Hacienda, Escorial, Analco, Valle Poniente, El Cura, La Esmeralda, Rincón del Valle y la Zona Centro, donde se rehabilitaron diversos tramos afectados por el desgaste de la carpeta asfáltica.

De manera paralela, personal de Servicios Primarios efectuó jornadas de limpieza general, retiro de maleza, escombro y descacharrización en Hacienda III, Manantiales del Valle, Plaza Huanusco, La Palma, Nuevo Ramos y Cañadas del Mirador, como parte del mantenimiento permanente de los espacios públicos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones buscan mantener en mejores condiciones las calles, áreas verdes y espacios de convivencia, además de responder a las solicitudes realizadas por habitantes de distintos sectores del municipio.

El Gobierno Municipal informó que las cuadrillas continuarán recorriendo diferentes colonias de Ramos Arizpe para dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento urbano y atender las necesidades que sean reportadas por la ciudadanía.