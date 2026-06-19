Intensifica Salud acciones de fumigación en Torreón

De igual manera, se intervinieron planteles escolares en el Ejido Juan Eugenio, donde personal del área de Vectores aplicó un cerco contra garrapatas

La Dirección de Salud Pública Municipal, en coordinación con el área de Vectores, mantiene un despliegue intensivo de acciones para la prevención y el control de enfermedades transmitidas por insectos y parásitos en diversos puntos de la ciudad.

El director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte Informo que en el ámbito educativo y de servicio social, se atendieron los oficios recibidos para realizar labores de fumigación en el Instituto Municipal de la Mujer, así como en el Jardín de Niños Andrés Eppen.

De igual manera, se intervinieron planteles escolares en el Ejido Juan Eugenio, donde personal del área de Vectores aplicó un cerco contra garrapatas en la escuela primaria, y contra garrapatas y arañas en el jardín de niños de ese ejido.

Los esfuerzos de control de vectores también se han concentrado en las zonas habitacionales. Por ello, se llevaron a cabo jornadas de fumigación contra garrapatas en el Ejido La Joya, Fraccionamiento San Felipe, Villas del Bosque,Villas La Merced y María Mercado de López Sánchez.

Por otra parte, las brigadas implementaron labores de abatización en la colonia Las Dalias y un cerco de fumigación en la Vicente Guerrero, dos acciones clave en la estrategia para frenar la reproducción del mosquito transmisor del dengue.