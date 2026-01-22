Intensifica Saltillo desazolve para prevenir inundaciones

El alcalde Javier Díaz González informó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para reducir riesgos y garantizar una mejor movilidad

Ante las recientes lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó los trabajos de desazolve y limpieza en calles y avenidas con el objetivo de evitar inundaciones y mejorar la seguridad vial.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para reducir riesgos y garantizar una mejor movilidad, especialmente en zonas donde el arrastre de agua genera acumulación de tierra, lodo y basura.

A través de brigadas del programa “Aquí Andamos”, personal municipal ha atendido diversos puntos de la ciudad, dando respuesta a reportes ciudadanos canalizados mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”.

Las cuadrillas han intervenido tanto vialidades principales como calles al interior de colonias, donde se retiraron desechos y escombro para permitir el flujo adecuado del agua pluvial y disminuir la posibilidad de encharcamientos que pongan en riesgo a peatones y automovilistas.

Además de mejorar la circulación, estas labores contribuyen a la salud pública al evitar la acumulación de agua estancada que propicia la proliferación de insectos.

De manera complementaria, el Ayuntamiento también reforzó la limpieza de áreas verdes y espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con acciones de barrido, deshierbe y mantenimiento general, reiterando su compromiso de mantener a Saltillo en mejores condiciones durante la temporada de lluvias.