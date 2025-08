Integrarán rostros conocidos el nuevo Poder Judicial

Con la presencia de los poderes Ejeutivo, Legislativo y Judicial en el Salón de Sesiones del Congreso del estado, rindieron protesta los nuevos integrantes

Este lunes se celebró la sesión solemne del Congreso del Estado mediante el cual se tomó protesta a los integrantes del Poder Judicial, cuyos cargos fueron elegidos el pasado 1 de junio en los primeros comicios de la historia para elegir jueces y magistrados en Coahuila.

Con la presencia de los poderes Ejeutivo, Legislativo y Judicial en el Salón de Sesiones del Congreso del estado, rindieron protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial, una gran parte de ellos ya conocidos por su trayectoria en el servicio público.

Están por ejemplo Miguel Mery Ayup, quien acaba de dejar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Jesús Homero Flores Mier, quien fuera presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y Fiscal Anticorrupción; Yezka Garza Ramírez, ex titular de la PRONNIF y directora del Centro Regional de Identificación Humana; Valeriano Valdés Cabello, ex consejero jurídico del Gobierno del Estado; Dulce María Fuentes Mancillas, ex presidenta del ICAI; Lariza Montiel Ruiz, ex diputada panista y Ricardo López Campos, ex diputado priista.

Hay algunos magistrados que repiten en el cargo, además de Mery Ayup, como María Eugenia Galindo Hernández, Vladimir Kaiceros Barranco, Francisco Adame Acosta y Gricelda Elizalde Castellanos.

El Poder Judicial se renueva con una reducción de su estructura, pues de 17 magistrados que conformaban el Pleno, a partir de este lunes pasan a ser 13. De ellos, nueve son miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y cuatro magistrados distritales.

El Consejo de la Judicatura desaparece y en su lugar se instalará el Tribunal de Disciplina Judicial, que estará integrado por tres nuevos integrantes.