Instituto de Pensiones cierra el año con mayores beneficios

De acuerdo con el director del Instituto, para este cierre de año se ha logrado incrementar significativamente a 100 millones de pesos la bolsa de préstamos

Ahora que se acerca la última parte del año, el Instituto de Pensiones del Estado ha dado a conocer buenas noticias para los miles de beneficiarios, pues además del incremento en el monto total de préstamos, tiene preparados diferentes programas de apoyo a bajo costo.



De acuerdo con el director del Instituto en el estado, José Luis Moreno, para este cierre de año se ha logrado incrementar significativamente a 100 millones de pesos la bolsa de préstamos, lo que evidentemente beneficiará a los más de 4 mil pensionados que existen actualmente.



Este nuevo beneficio —aseguró— habla de la fortaleza y salud financiera que se ha logrado en los últimos años en el instituto y también —dijo— del compromiso que hay con los adultos mayores, que además podrán obtener beneficios como productos de la canasta básica y aires acondicionados a bajo costo y con esquema de financiamiento.

“Estamos contentos de poder sanear las finanzas para poder tener estos beneficios para nuestros adultos mayores y que ellos puedan tener un buen cierre de año… sobre todo que tengan en cuenta los miles de pensionados que tenemos hoy que pueden tener este apoyo y poder compartirlo con sus familias”.

José Luis Moreno aseguró que de igual manera, en coordinación con Mejora, han establecido planes de trabajo que posibilitan organizar mercaditos o, en esta ocasión, echar a andar este programa a través del cual podrán adquirir aires acondicionados.