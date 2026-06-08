Instan a coahuilenses a salir a votar en estas elecciones

Desde las instalaciones con sede en Saltillo, se destacó la importancia de que los ciudadanos salgan a votar a las casillas más cercanas

Previo al arranque, el Instituto Nacional Electoral en Coahuila se encuentra listo para dar inicio a estas elecciones.

De acuerdo con el encargado del despacho de la Consejería Vocal, Miguel Castillo Morales, se encuentran listos para comenzar estas votaciones, por lo que hizo un llamado a todos los ciudadanos para que participen en este ejercicio democrático.

"Hoy es el día clave de todo el proceso electoral en la que todas y todos pueden ejercer su derecho a elegir sus representantes populares, a quienes van a integrar el Congreso del Estado, generar las leyes, y aprobar los presupuestos".

Desde las instalaciones con sede en Saltillo, Castillo Morales reiteró que se encuentran listos para iniciar estas elecciones y destacó la importancia de que los coahuilenses salgan a votar a las casillas más cercanas de sus domicilios.

"Habrá una boleta, esperándolos y los invitamos a que salgan a votar. Ya iniciamos con la instalación de las casillas, ya estamos preparados para que en ellas se reciba el voto. Claro, la organización fue excepcional en esta jornada".

Afirmó que la preparación de estas votaciones se realizó durante varios meses, por lo que se obtuvieron buenos resultados durante todas y cada una de las etapas y actividades efectuadas, tanto por el Instituto Electoral del Estado como por parte del Instituto Nacional Electoral.

"Tenemos la responsabilidad pues de las tareas logísticas, de determinar dónde se recibe el voto, es decir, definir el número y la ubicación de las casillas, de definir quiénes van a recibir estos votos y prepararlos, capacitarlos a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla y también definir quiénes pueden votar a través de la actualización del padrón y la lista nominal".

Además, resaltó que Coahuila es el único estado con elecciones en todo el país en que se están llevando a cabo estas elecciones, por lo que este antecedente es relevante para la entidad.