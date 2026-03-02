Instalarán mesa de seguridad operativa para preservar la paz

El fiscal del Estado, mencionó que la finalidad de esta mesa es ir por aquellos objetivos prioritarios, aunque no se encuentren en Coahuila

Coahuila tendrá una mesa de seguridad operativa, que sesionará cada dos meses y que tendrá como fin ubicar y detener objetivos prioritarios con la participación de altos mandos del Ejército y la Guardia Nacional.

Instalan mesa de seguridad para mantener la paz en el Estado

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dijo que esta es una instrucción del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener condiciones de paz y seguridad en Coahuila.

“Se ponen los objetivos más importantes del estado, que son generadores de violencia, participan la 11 Región Militar, el general Colchado, Guardia Nacional toda la zona noreste, Guadia Nacional Coahuila, las zonas militares, la Marina, la FGR, CNI, Fiscalía y Seguridad Pública”.

Fernández Montañez dijo que se busca ir por objetivos que aunque no están en Coahuila, han delinquido en el estado.

El fiscal agregó que de enero a la fecha se han realizado 177 cateos, lo cual no tiene comparación con ningún otro estado.