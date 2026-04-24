Instalan trampas por gusano barrenador en Coahuila

La funcionaria señaló que la instalación de trampas ya comenzó en puntos estratégicos como Paredón y continuará en otros ejidos

Ante la detección de casos de gusano barrenador en Nuevo León, en dos perros, las autoridades de Ramos Arizpe comenzaron la instalación de trampas para mosca en ejidos colindantes, como medida para evitar que la plaga ingrese a Coahuila y afecte la actividad ganadera de la región.

La directora de Desarrollo Rural, Maribel Marty Garza, informó que el operativo se concentra en comunidades rurales ubicadas en la franja limítrofe, donde además se desarrollan capacitaciones y acciones de vigilancia sanitaria para contener cualquier posible brote.

Alertan sobre riesgos en animales y zonas rurales

Explicó que el gusano barrenador no solo afecta al ganado, sino a todos los animales de sangre caliente, incluidos perros, como ya ocurrió en los casos confirmados en el estado vecino, por lo que llamó a la población a vigilar heridas en animales, ya que ahí es donde la mosca deposita sus huevecillos.

Como parte de la estrategia, personal de SENASICA y del municipio inició recorridos y pláticas informativas en ejidos como Paredón, Popa, Reata, Coyote y La Florida, y se prevé ampliar las acciones a comunidades como Mesillas, Higueras, San José de los Nuncios y San Francisco de los Desmontes.

Refuerzan control ganadero y medidas preventivas

Además, se reforzó el control en la movilización de ganado mediante registros más estrictos para identificar su origen y destino, así como jornadas de fumigación contra garrapatas, debido a que estas generan heridas que facilitan la infestación.

Marty Garza indicó que en Ramos Arizpe aún se mantiene una producción de entre 2 mil y 3 mil cabezas de ganado, principalmente bovino, ovino y caprino, aunque actualmente el comercio se limita al mercado local por restricciones en la exportación.

La funcionaria señaló que la instalación de trampas ya comenzó en puntos estratégicos como Paredón y continuará en otros ejidos, como parte de un operativo preventivo para proteger la sanidad animal en la región.