Instalan trampas para capturar cocodrilos en presa Palo Blanco

Las trampas fueron colocadas en puntos donde se identificaron rastros de desplazamiento tras ser detectados dos cocodrilos recientemente en el lugar

Autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo especial en la presa Palo Blanco, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe a un costado de la carretera antigua a Monclova, donde fueron instaladas cuatro trampas para lograr la captura de dos cocodrilos detectados recientemente en el lugar, al tratarse de una especie fuera de su hábitat natural y considerada de riesgo para la población.

Daniel González, director de Vida Silvestre y Recursos Forestales de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, explicó que la intervención se activó tras un reporte recibido por la Dirección de Ecología de Ramos Arizpe, acompañado de material videográfico en el que se observa un reptil de aproximadamente un metro de longitud entre troncos y zonas pantanosas del embalse.

Luego de confirmar la presencia del ejemplar, se notificó de inmediato a la Dirección General de Vida Silvestre y a la Profepa, debido a que se trata de un cocodrilo de pantano, especie catalogada bajo Protección Especial, lo que obliga a realizar el manejo conforme a la normatividad federal.

Las trampas fueron colocadas estratégicamente en puntos donde se identificaron rastros de desplazamiento y áreas de asoleamiento, con carnada para atraer al animal. De manera paralela, se mantiene una vigilancia constante en distintas secciones de la presa para descartar o confirmar la posible existencia de más ejemplares.

El operativo se realiza en coordinación con especialistas del Museo del Desierto, Protección Civil del Estado y del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, que mantiene resguardada la zona para evitar el acceso de personas y reducir cualquier riesgo mientras continúan las labores de captura.

Las autoridades ambientales señalaron que no existe una vía natural para la llegada de esta especie a la región, por lo que se presume que los cocodrilos fueron introducidos de manera intencional por particulares, lo que representa un daño al ecosistema local y un peligro potencial para la ciudadanía.

Una vez asegurados, los ejemplares serán trasladados a una Unidad de Manejo autorizada, como un zoológico, criadero o un espacio natural acorde a su entorno original, previa autorización federal.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población a no acercarse ni ingresar a la presa Palo Blanco hasta que se confirme la captura total de los animales y se levanten las restricciones de seguridad.