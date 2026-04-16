Instalan Punto Violeta en secundaria para prevenir violencia

Silvia Gaona Martínez, directora del plantel educativo, destacó en entrevista los proyectos en los que actualmente trabajan para mantener la cultura de la paz

Este miércoles se llevó a cabo la inauguración de un nuevo Punto Violeta en la Escuela Secundaria Federico Berrueto Ramón, con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres. Durante el evento, se presentaron diversas estrategias enfocadas en fomentar la cultura de la paz entre los estudiantes.

Impulsan cultura de paz entre estudiantes

Silvia Gaona Martínez, directora del plantel educativo, destacó en entrevista los proyectos en los que actualmente trabajan para mantener la cultura de la paz.

“Consideramos una buena oportunidad para acercar a los muchachos a la cultura de la paz. En la escuela hemos estado trabajando y de hecho tenemos una sala de mediación para resolver conflictos entre los mismos estudiantes, sin la intervención de los maestros”, señaló.

Participan expertos en mediación y prevención

Además, la directora mencionó que estas acciones cuentan con la orientación de expertos de la fiscalía, quienes han estado brindando charlas a los adolescentes sobre la importancia de la mediación y la resolución pacífica de conflictos.

Con estas iniciativas, la escuela busca crear un ambiente más seguro y armónico, involucrando a los jóvenes en la construcción de una cultura de paz.