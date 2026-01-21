Instalan Punto Violeta en empresa de transporte de Ramos Arizpe

La empresa de transporte 501-RT, ubicada en Ramos Arizpe, se convirtió en la primera del sector en integrarse a la Red de Puntos Violeta en Coahuila

La empresa de transporte 501-RT, ubicada en Ramos Arizpe, se convirtió en la primera del sector en integrarse a la Red de Puntos Violeta en Coahuila, tras la firma de un convenio de colaboración con autoridades estatales, como parte de las acciones para la prevención y atención de la violencia de género.

El acuerdo fue suscrito de manera interinstitucional por la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Vinculación Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la propia empresa, con el objetivo de habilitar un espacio seguro y de atención inmediata para mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en situación de riesgo.

Durante el acto, la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, explicó que los Puntos Violeta buscan acercar la protección institucional a la vida cotidiana, al instalarse en espacios públicos y privados de uso frecuente, donde las mujeres pueden recibir orientación, resguardo y canalización oportuna.

Indicó que estos puntos operan bajo protocolos específicos y con personal capacitado, lo que permite activar una respuesta inmediata ante situaciones de violencia, además de funcionar como una red de apoyo visible y accesible.

Valdés González subrayó que la participación del sector privado es clave para ampliar la cobertura de la estrategia, al permitir que los Puntos Violeta se ubiquen en zonas estratégicas y de fácil acceso para la población.

Por su parte, el director general de 501-RT, Alan Kim León Wong, señaló que la incorporación de la empresa a esta red responde a su compromiso social y a los valores que rigen su operación, entre ellos el trabajo en equipo, la responsabilidad social y el servicio a la comunidad.

Actualmente, Coahuila cuenta con 624 Puntos Violeta, instalados en distintos espacios públicos y privados del estado, lo que consolida una red de atención para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.