Instalan nueva línea de drenaje de 30 pulgadas en Ramos Arizpe

De manera paralela, las cuadrillas municipales realizaron reparaciones en líneas de drenaje y alcantarillado en distintos puntos de la ciudad

La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento inició la instalación de 200 metros de nueva línea de drenaje de 30 pulgadas de diámetro sobre el bulevar Analco, como parte de las obras para ampliar la capacidad de conducción de aguas residuales en este sector de Ramos Arizpe.

Nicanor Aguirre Flores, gerente general de EMAS, informó que las excavaciones comenzaron el 29 de septiembre, en el tramo ubicado al bajar del puente, donde se colocará la nueva tubería sanitaria.

La intervención forma parte de un programa más amplio de mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria, que durante septiembre también incluyó trabajos preventivos en los pozos Manantiales número 9, San José 3 y Analco 3.

De acuerdo con EMAS, estas revisiones buscan mantener en operación las fuentes de abastecimiento y detectar fallas antes de que afecten el suministro de agua.

Realizan reparaciones en distintos puntos de la ciudad

De manera paralela, las cuadrillas municipales realizaron reparaciones en líneas de drenaje y alcantarillado en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los trabajos se desarrolló sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Analco, donde después de reparar la red sanitaria se realizaron labores de bacheo, colocación de carpeta asfáltica y compactación para restituir la superficie de rodamiento.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que los trabajos buscan atender primero las redes subterráneas y posteriormente rehabilitar las vialidades afectadas por las excavaciones.

Las obras continuarán durante las siguientes semanas conforme avance la instalación de la nueva línea sanitaria y las reparaciones programadas en otros sectores del municipio.