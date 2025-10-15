Instalan más de 400 cámaras de videovigilancia en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe continúa fortaleciendo su modelo de seguridad con la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en diferentes sectores de la ciudad

El municipio de Ramos Arizpe continúa fortaleciendo su modelo de seguridad con la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en diferentes sectores de la ciudad.

Con este proyecto, ya se supera el número de 400 dispositivos operando estratégicamente, lo que permitirá reforzar las tareas de prevención, proximidad e inteligencia policial en beneficio de las familias ramosarizpenses.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que esta acción forma parte del plan integral de seguridad estatal y municipal, el cual busca fortalecer la tranquilidad en cada región del estado.

“Estamos llegando a más de 400 cámaras en Ramos Arizpe, que sin duda nos fortalecen bastante. Esto es parte de nuestro modelo de seguridad, de seguir invirtiendo y trabajando con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza”, señaló el mandatario estatal.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que la colaboración entre los tres niveles de gobierno ha sido clave para mantener a Ramos Arizpe como uno de los municipios más seguros de la entidad.

“La seguridad es una prioridad permanente. Con este sistema de videovigilancia, estamos más preparados para responder ante cualquier emergencia y proteger a nuestras familias. Este trabajo coordinado con el C4 estatal permite actuar con mayor rapidez y eficacia”, puntualizó el edil.

El proyecto contempla la instalación de cámaras en puntos estratégicos, como entradas y salidas del municipio, avenidas principales, zonas industriales y colonias con alta densidad poblacional. Además, los equipos cuentan con tecnología de alta definición y conexión en tiempo real al Centro de Control Municipal (C2), interconectado al C4 estatal.

Elementos de la Policía Municipal destacaron la importancia de esta herramienta para su labor diaria.

“Antes era difícil tener control visual en tantas áreas, ahora con las cámaras podemos dar seguimiento inmediato a reportes de robo o accidentes y coordinar mejor la respuesta con otras unidades”, explicó el oficial de turno, Luis Morales.

También ciudadanos expresaron su respaldo al proyecto, al considerarlo un avance para la seguridad local.

“Nos sentimos más tranquilos sabiendo que hay cámaras cerca de nuestras casas. Se nota la vigilancia y eso ayuda a que haya más confianza al salir”, comentó María del Rosario Pérez, vecina del fraccionamiento Analco.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe refuerzan su compromiso con la seguridad pública, priorizando la prevención del delito y la tranquilidad de la población mediante el uso de tecnología moderna y una coordinación efectiva entre corporaciones.