Instalan juzgado especializado en adopciones en Coahuila

Este martes, el Poder Judicial de Coahuila inauguró un Juzgado Especializado en Adopciones con el objetivo de reducir los tiempos de proceso y fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La ceremonia contó con la presencia del Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la Ing. Liliana Salinas Valdés, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila; y María Teresa Araiza Llaguno, Procuradora para los Niños, Niñas y la Familia.

Los asistentes destacaron la importancia de este nuevo órgano jurisdiccional para garantizar el derecho fundamental de los menores a vivir en un entorno familiar digno y respetuoso de sus derechos. La creación de este juzgado responde a la necesidad de ofrecer respuestas más ágiles y sensibles en procesos que requieren especial atención, particularmente en el ámbito familiar.

En una entrevista, la presidenta honoraria del DIF Coahuila Liliana Salinas enfatizó el derecho de los niños a desarrollarse en un entorno familiar adecuado.

Reducción de Tiempos en Procesos de Adopción

Con la implementación de este juzgado, se espera que los procesos de adopción se acorten hasta 40 días, según lo señalado por el Presidente del Poder Judicial, Miguel Mery. Actualmente, estos trámites pueden tardar más de un año.

La jueza Thalía Esquivel Lumbreras será la encargada del juzgado, que operará en modalidad en línea y tendrá su sede en el Distrito Judicial de Saltillo. Este juzgado será competente para conocer todos los procedimientos de adopción en la entidad, así como los juicios relacionados con la pérdida de patria potestad de niñas, niño