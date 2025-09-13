Instalan el Comité Promotor de Inversiones de Coahuila

El comité de proyectos estratégicos busca establecer un espacio permanente de diálogo entre los tres niveles de gobierno y el sector empresarial

Con la participación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, autoridades estatales, legisladores y representantes del sector privado, este viernes se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno la instalación del Comité Promotor de Inversiones en Coahuila, mecanismo de coordinación público-privada diseñado para identificar, atraer y dar seguimiento a proyectos estratégicos.

El comité forma parte del Plan México 2024–2030 y busca establecer un espacio permanente de diálogo entre los tres niveles de gobierno y el sector empresarial.

Su objetivo central es acelerar la toma de decisiones en torno a inversiones, coordinar proyectos de infraestructura clave y dar seguimiento efectivo a iniciativas que impacten en la generación de empleos y competitividad regional.

Entre sus funciones principales se encuentra reunir un portafolio de proyectos estatales con alto potencial productivo, atender cuellos de botella relacionados con trámites, permisos o temas logísticos, y activar encadenamientos con proveedores locales a través de programas como Hecho en México, lo que permitirá a empresas coahuilenses incorporarse a cadenas de valor más amplias.

Durante la sesión se destacó que este comité dará mayor certeza a inversionistas y empresarios al contar con un espacio formal de vinculación directa con el gobierno estatal y federal.

Además, permitirá coordinar acciones estratégicas en sectores clave como la industria automotriz, la metalurgia, la ganadería y la conectividad carretera.

En esta primera reunión se presentaron los proyectos que el estado considera prioritarios: la instalación de polos de desarrollo económico en las regiones Centro y Carbonífera, la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), el programa ganadero con una bolsa de 650 millones de pesos y la ampliación de la carretera 57 a cuatro carriles en el tramo Saltillo–Monclova.

El gobernador Manolo Jiménez subrayó que la instalación de este comité representa una oportunidad para acelerar inversiones y recuperar la dinámica económica de zonas que requieren nuevos detonadores de crecimiento.