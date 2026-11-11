Instalan consejo para supervisar la limpieza en Torreón

El consejo está integrado por regidores de la Comisión de Servicios Públicos, así como por los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta a los integrantes del Organismo Supervisor del Servicio de Limpieza, instancia encargada de dar seguimiento a la operación del Consorcio Ecourbano Ambiental, con el propósito de fortalecer la transparencia y garantizar que los servicios concesionados se presten conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

El consejo está integrado por regidores de la Comisión de Servicios Públicos, así como por los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Servicios Públicos Municipales. También participan representantes de organismos empresariales como CANACO, CANACINTRA y CANIRAC.

Organismo podrá aplicar sanciones por deficiencias

Entre las principales funciones del organismo destacan la supervisión y evaluación de la concesión otorgada al Consorcio Ecourbano Ambiental, mediante visitas de inspección, elaboración de reportes, seguimiento a la prestación del servicio y emisión de resoluciones. Asimismo, tendrá facultades para aplicar sanciones cuando se detecten deficiencias.

El alcalde señaló que la instalación de este órgano representa el cumplimiento de uno de los requisitos para la permanencia de la concesión y destacó que Torreón se encuentra entre los pocos municipios del país que cuentan con un organismo colegiado especializado en supervisar este tipo de servicios.

Reiteró que el consejo tendrá atribuciones para imponer multas e incluso determinar la cancelación del servicio cuando se considere que su prestación es deficiente.

Plantean aplicación para rastrear unidades recolectoras

Riquelme Solís indicó que, con la puesta en marcha del organismo, también será posible avanzar en otros proyectos relacionados con la limpieza de la ciudad, como el desarrollo de una aplicación para teléfonos celulares que permita a los usuarios dar seguimiento a las unidades recolectoras, así como en los mecanismos para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

Finalmente, subrayó que la prestación de los servicios públicos debe estar respaldada por la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión permanente, a fin de garantizar que las empresas concesionarias cumplan con sus obligaciones y que la ciudadanía sea siempre el principal referente.