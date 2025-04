 Instalan Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe instaló este martes el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano 2025-2027, órgano que coordinará acciones para impulsar el crecimiento ordenado de la ciudad, en sintonía con el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino asumió la coordinación general del consejo y tomó protesta a los nuevos integrantes de este órgano, quienes representarán a los sectores público y privado en la planeación urbana del municipio.

Durante la sesión de instalación, se destacó la importancia de fortalecer la infraestructura de la ciudad para responder al crecimiento industrial, garantizar la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de la población.

Con la colaboración del sector empresarial y social, el consejo trabajará en estrategias para mantener este dinamismo económico, asegurando un desarrollo sostenible y equilibrado.

Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano 2025-2027

Presidente: Ing. Manuel González Zozaya

Coordinador General: Lic. Tomás Fausto Gutiérrez Merino (Alcalde de Ramos Arizpe)

Consejeros:

Lic. David Valdés Álvarez

Lic. Ricardo Ojinaga Rascón

Ing. Diego Gándara Cavazos

Ing. Collins Creth Camp Bennett

Arq. Julián A. Núñez Aguirre

Ing. Víctor Mohamar Servín

Lic. Francisco Rosete Núñez

Ing. Antonio Dorbecker Ramírez

Ing. Rodolfo Garza Villarreal

Arq. Fernando Laredo Martínez

Ing./Arq. Juan Antonio Dávila Bocardo

Arq. Norma Leticia Zamora Mata

Lic. Alejandro González Farías

Profra. Alma Delia Aguirre Gutiérrez

C. César Flores Jiménez

Ing. Enrique de Jesús Alatorre Saldívar

C. Francisco Javier Sánchez Aguirre

Arq. Luis Humberto García Zamarrón

Lic. Jacobo Raúl Zertuche Cedillo

C. Francisco Javier Vázquez Ramos

Ing. Héctor Horacio Dávila Rodríguez

Este consejo buscara impulsar proyectos que permitan un crecimiento urbano sostenible y competitivo para Ramos Arizpe.

