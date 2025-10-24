Instalan cajero automático de actas en Ramos Arizpe

Con la instalación de este cajero, Ramos Arizpe se suma a los municipios que cuentan con módulos automatizados del Registro Civil.

El Gobierno del Estado, a través de la Dirección Estatal del Registro Civil, puso en operación un cajero automático de actas en el lobby de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, con el objetivo de facilitar y agilizar la obtención de documentos oficiales para la ciudadanía.

En este módulo es posible imprimir actas de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio de forma inmediata, con un costo de 195 pesos por documento. El sistema permite acceder a registros de cualquier municipio del estado y cuenta con medidas de seguridad para validar la autenticidad de los documentos emitidos.

Como parte de una promoción especial, durante todo el mes de noviembre las actas tendrán un 50 por ciento de descuento, por lo que el costo será de 97.50 pesos.

Las autoridades municipales invitaron a los habitantes de Ramos Arizpe a aprovechar este servicio, que forma parte de las acciones conjuntas con el Gobierno del Estado para acercar trámites, reducir tiempos de espera y apoyar la economía familiar.

Con la instalación de este cajero, Ramos Arizpe se suma a los municipios que cuentan con módulos automatizados del Registro Civil, ofreciendo una alternativa práctica y segura para obtener documentos oficiales sin necesidad de acudir a oficinas estatales.