Instalan alumbrado público en colonia Antorcha Campesina

La obra, encabezada por el alcalde Fernando Orozco Lara, beneficiará a más de dos mil personas y trabajadores de la empresa Daimay.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de iluminación en la vía pública, el Gobierno Municipal de Parras concluyó los trabajos de alumbrado en la colonia Antorcha Campesina, donde se instalaron 44 luminarias LED a lo largo de un tramo de kilómetro y medio.

La entrega de esta obra fue encabezada por el alcalde Fernando Orozco Lara, quien destacó la importancia de contar con espacios mejor iluminados para favorecer la visibilidad y contribuir a la seguridad de los habitantes y de quienes transitan diariamente por el sector.

De acuerdo con la información proporcionada, el proyecto beneficiará a más de dos mil personas, además de trabajadores de la empresa Daimay, quienes utilizan esta vialidad para trasladarse a sus centros laborales.

La instalación del nuevo sistema de iluminación se suma a las acciones de infraestructura que se han desarrollado en esta zona de Parras, donde también se han realizado trabajos de pavimentación para mejorar las condiciones de circulación.

Asimismo, este sector forma parte de un corredor industrial que busca impulsar el establecimiento de nuevas empresas, atraer inversiones y ampliar las oportunidades de empleo para las familias del municipio.

Con estas acciones, la administración municipal busca atender las necesidades de infraestructura urbana y mejorar las condiciones de movilidad para quienes viven y trabajan en esta parte de la ciudad.