Instala DIF mesa de ayuda para afectados de incendio en Urbivilla

El DIF de Ramos Arizpe acompañará a las familias en los próximos días para dar seguimiento a sus necesidades inmediatas y canalizar los apoyos

Tras el incendio que consumió tres tejabanes en la colonia Urbivilla, el DIF Municipal de Ramos Arizpe instaló una mesa de ayuda para apoyar a las familias damnificadas con alimentos, ropa, cobijas y útiles escolares.

El director del organismo, Gustavo Martínez, informó que la instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y de la presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante, fue atender de inmediato a los afectados, quienes perdieron todas sus pertenencias en el siniestro ocurrido el pasado sábado.

“El apoyo inicial incluye comida caliente, medicamentos y despensas para sobrellevar los próximos días. También trajimos mochilas con útiles escolares, cobijas y ropa, especialmente para los niños pequeños de una de las familias afectadas”, explicó Martínez.

El funcionario precisó que la pérdida de las viviendas fue total, ya que estaban construidas con madera y láminas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse con donaciones de materiales para reconstrucción.

“Quien tenga madera, tarimas, muebles o camas que ya no utilice, puede acercarse al DIF Municipal; nosotros podemos ayudar a trasladar los donativos directamente a las familias”, señaló.

Martínez agregó que el organismo continuará acompañando a las familias en los próximos días para dar seguimiento a sus necesidades inmediatas y canalizar los apoyos recibidos de la comunidad.

“Estas familias comienzan desde cero y necesitan de la solidaridad de todos. Nuestra labor es estar cerca de ellos y garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan”, subrayó.