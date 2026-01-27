Instala Coahuila 43 trampas contra el gusano barrenador

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, señaló que hasta el momento no se ha detectado ningún caso en la entidad pero existe un riesgo latente

Coahuila mantiene activo un operativo sanitario preventivo para evitar la entrada del gusano barrenador del ganado, con la instalación de 43 trampas de monitoreo distribuidas en distintas regiones del estado, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que hasta el momento no se ha detectado ningún caso en la entidad.

Vigilancia sanitaria ante riesgo por estados vecinos

El mandatario explicó que, aunque Coahuila permanece libre de esta plaga, existe un riesgo latente debido a la confirmación de casos en estados vecinos, particularmente en Tamaulipas, donde se han documentado 12 contagios, lo que obliga a mantener vigilancia permanente para proteger al sector ganadero local.

Impacto económico del gusano barrenador en el norte del país

Jiménez Salinas señaló que la presencia del gusano barrenador en otras regiones del país ha tenido impactos económicos importantes, incluidos cierres fronterizos y pérdidas millonarias para productores del norte de México, por lo que en Coahuila se han reforzado las medidas de prevención, detección temprana y respuesta inmediata.

Recursos estatales para proteger la sanidad pecuaria

El gobernador señaló además que el estado ha destinado recursos adicionales para fortalecer estas acciones preventivas, al considerar la vigilancia contra el gusano barrenador como una prioridad estratégica para proteger la sanidad animal y la economía del sector pecuario, particularmente ante las afectaciones que esta plaga ha generado en otras entidades del norte del país.

Como parte de estas acciones, el Gobierno del Estado mantiene activa la campaña “Guardia Arriba Contra el Gusano Barrenador”, dirigida a ganaderos, médicos veterinarios y asociaciones pecuarias, con la distribución de material informativo como carteles, trípticos y lonas que explican cómo prevenir, identificar y reportar posibles casos.

Canales oficiales para el reporte de casos sospechosos

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a reportar de inmediato cualquier herida sospechosa con presencia de larvas en animales a los canales oficiales, entre ellos los teléfonos 800 751 2100, 844 252 7900, el WhatsApp 55 3996 4462, la aplicación AVISE o el correo seder@coahuila.gob.mx, con el fin de actuar de manera oportuna.

Coordinación para mantener el estatus sanitario

El gobernador subrayó que la detección temprana es clave para evitar la propagación de la plaga y proteger la sanidad pecuaria de Coahuila, por lo que el estado continuará invirtiendo recursos y manteniendo coordinación con autoridades federales para preservar su estatus sanitario.