Inmigración positiva beneficia la industria de Coahuila

Esa actividad económica y las acciones de gobierno a través de programas sociales han mantenido a la entidad como una de las más bajas en niveles de pobreza

Coahuila se ha consolidado como un estado donde se da lo que se conoce como una inmigración positiva que, además, deja indicadores nacionales positivos y no incide en factores económicos ni en cinturones de pobreza como ocurre en otros estados. Así lo señaló Enrique Martínez, secretario de Desarrollo Social.

Detalló que una gran mayoría de personas que deciden venir a Coahuila lo hacen solos o con sus familias, pero ya con un empleo seguro y no a buscar suerte; es decir, estas personas no abonan a la pobreza, sino a la actividad económica y al consumo local, pues generalmente se suman a empleos bien remunerados.

Explicó que esa actividad económica y las acciones de gobierno a través de programas sociales han mantenido a la entidad como una de las más bajas en niveles de pobreza, siendo cada vez más reducido el grupo de personas que se encuentran en esta condición, MISMAS que no superan las 6 mil familias, es decir, menos de unas 25 mil personas que ya reciben atención en los rubros más esenciales.