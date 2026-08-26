Iniciativa privada financiará nuevo complejo deportivo de Arteaga

Hasta ahora se cuenta con la participación de cuatro aportantes, quienes asumirán diferentes componentes de la construcción

La iniciativa privada financiará por etapas la construcción del nuevo complejo deportivo que se desarrollará en el espacio de las antiguas albercas de Arteaga, proyecto que contempla canchas, áreas infantiles, locales comerciales, baños, iluminación y espacios de convivencia.

Jorge Alberto Jiménez Flores, síndico de mayoría del Ayuntamiento de Arteaga, informó que la obra se impulsará con aportaciones de desarrolladores, empresas y particulares, luego de buscar un esquema que permitiera concretar el proyecto sin depender exclusivamente de recursos municipales.

“Me di a la tarea de platicar con la iniciativa privada aquí en Arteaga, que está desarrollando algunos fraccionamientos, y los invité a que nos ayudaran a hacer este proyecto”, explicó.

Hasta ahora se cuenta con la participación de cuatro aportantes, quienes asumirán diferentes componentes de la construcción.

Uno de ellos se encargará de la limpieza y preparación del terreno; otro participará en la construcción de locales comerciales y baños; un tercero apoyará con las canchas, bancas y mobiliario, mientras que otro se hará cargo de trabajos de iluminación y de cercar el complejo.

Jiménez Flores detalló que entre quienes se sumaron también se encuentra una familia de la sociedad civil que decidió aportar a la ejecución de una de las etapas.

El síndico explicó que el proyecto comenzó a desarrollarse desde los primeros meses de la administración, cuando convocó a arquitectos y topógrafos para diseñar una propuesta que aprovechara mejor este espacio ubicado frente a la Alameda Venustiano Carranza.

La iniciativa fue presentada posteriormente a la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, al Cabildo y al gobernador Manolo Jiménez Salinas, antes de comenzar las gestiones con particulares.

La meta es que el complejo pueda estar concluido e inaugurado en marzo de 2027

Proyecto se desarrollará en dos etapas

La primera etapa estará enfocada principalmente en niñas y niños e incluirá dos canchas de fútbol de menor tamaño, área de juegos, locales comerciales, baños y una zona arbolada para convivencia.

La segunda fase contempla dos canchas de fútbol 7, dos canchas de básquetbol adaptables también para voleibol, graderías, área de ejercicio, espacios comerciales e iluminación.

Jiménez Flores señaló que la intención es contar con un espacio que pueda utilizarse durante el día y también por las noches.

“Vamos a tener el complejo deportivo iluminado para que nuestras familias y nuestros jóvenes puedan venir a hacer deporte”, señaló.

El lugar será abierto al público, aunque contará con reglas para su utilización y quedará bajo la administración del área deportiva municipal.

La intención será organizar torneos, encuentros deportivos y actividades recreativas, además de disponer de espacios permanentes para la convivencia de las familias.

De antigua alberca a nuevo complejo

El proyecto se desarrollará en un espacio con casi 90 años de historia.

Las antiguas albercas fueron inauguradas el 31 de mayo de 1936 y durante décadas funcionaron como balneario. Con el paso de los años dejaron de operar como alberca y el sitio fue adaptado como canchas municipales.

Jiménez Flores recordó que conoció el lugar cuando todavía se utilizaba para nadar y explicó que desde años atrás consideraba que el espacio podía aprovecharse mejor.

“Yo venía caminando aquí, veía la alberca y veía que los jóvenes, las niñas y los adultos entraban a hacer deporte. Me dije: qué desperdicio de lugar, estando prácticamente en el centro de la cabecera de Arteaga”, relató.

Ahora, la apuesta será transformar el lugar mediante un modelo de colaboración con la iniciativa privada, en el que cada participante asumirá una parte de la obra para completar el nuevo complejo deportivo y familiar de Arteaga.