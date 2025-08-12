'Iniciativa de reforma electoral, un riesgo para la democracia'

La diputada federal Verónica Martínez García informó que parece que ahora Morena se olvida de que la izquierda siempre luchó por el financiamiento público

La diputada federal Verónica Martínez García informó que parece que ahora Morena se olvida de que la izquierda siempre luchó por el financiamiento público a los partidos políticos y los cargos plurinominales.

Lo anterior lo señaló al ser cuestionada sobre la iniciativa de reforma electoral que ya tiene lista Morena y el Gobierno Federal, la cual considera un retroceso para la vida democrática nacional.

“A lo que se han dedicado Morena y sus aliados es a desarticular todas las instituciones y contrapesos que existían en México”.

Mencionó que, hasta el momento, se sabe que buscan disminuir los recursos públicos a los partidos políticos y eliminar un porcentaje de las plurinominales para debilitar a la oposición.

Sin embargo, a pesar de las intimidaciones en contra del líder nacional del PRI, ellos continúan luchando para que no se aprueben las imposiciones del partido en el poder.

“Estamos listos para regresar al período ordinario, a partir del 1 de septiembre, para conocer la iniciativa de reforma electoral. No nos vamos a dejar; nuestro presidente lo ha reiterado: no lo van a doblar. Los han estado amenazando e intimidando con quitarle el fuero”, señala la legisladora.

Recordó que fueron las minorías y la izquierda quienes, en su momento, abogaron por la representación proporcional, pero ahora parece que se les olvida que es fundamental que todas las voces y grupos tengan esa representación en el Poder Legislativo