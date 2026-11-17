Las labores estarán a cargo de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública y se desarrollarán este martes de las 8:00 a las 18:00 horas

A partir de este martes 17 de noviembre comenzarán los trabajos de rehabilitación del pavimento en el bulevar General Francisco Coss, en el tramo que comprende las calles Secundino Siller y General Nicolás Bravo, como parte de las acciones de mejoramiento de las vialidades que realiza el Ayuntamiento de Saltillo.

Las labores estarán a cargo de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública y se desarrollarán de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde.

Cerrarán tramo del bulevar Francisco Coss

Debido a estas intervenciones, el tramo permanecerá cerrado a la circulación mientras se realizan los trabajos, por lo que se recomienda a los automovilistas buscar recorridos alternativos y contemplar más tiempo para sus traslados.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, exhortó a los conductores a respetar los señalamientos preventivos y las indicaciones del personal que estará en la zona, además de manejar con precaución.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y ofrecer mayor seguridad a quienes utilizan diariamente esta importante vialidad.