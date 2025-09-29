Iniciarán operación de rutas troncales gratuitas en octubre

Autoridades afirmaron que la adquisición de la tarjeta para uso de rutas es sencilla, solo se necesita el CURP y un número de teléfono

A partir de este martes 1 de octubre, el Ayuntamiento de Saltillo pondrá en marcha la operación de las rutas troncales gratuitas, para lo cual en los últimos días se han realizado pruebas de recorridos, afirmó el alcalde Javier Díaz González.

El edil dijo que con estos recorridos se pudo evaluar la demanda del servicio con el reconocimiento de las rutas, particularmente el viernes por la tarde, que es cuando las vialidades de la ciudad se saturan.

“Estuvimos marcando los tiempos y los intervalos de los recorridos que vamos a tener, pero eso era muy importante para nosotros, y estamos listos para arrancar el 1 de octubre, y estamos listos para arrancar el 1 de octubre, tendremos el evento con el Gobernador Manolo Jiménez el 30 de septiembre para poder arrancar el miércoles a las 5:00 de la mañana”, dijo Díaz González.

Agregó que, para poder hacer uso de estas rutas, se debe tramitar una tarjeta cuyo registro es muy sencillo con la CURP y el número de teléfono, lo cual se puede hacer durante el resto del año.

“La intención es que la experiencia con estas dos rutas gratuitas sea diferente, la experiencia del servicio de transporte público para las y los saltillenses, y empezaremos con el diseño de las rutas alimentadoras”.

Dijo que se están sosteniendo reuniones con los concesionarios desde meses atrás para el diseño de las rutas alimentadoras, y con ello poder dar una movilidad adecuada a los habitantes de la capital coahuilense.