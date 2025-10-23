Iniciará registro para acceder nueva Clínica Salud en Analco

Su propósito es atender a trabajadores independientes, adultos mayores y familias que enfrentan dificultades para recibir atención en otras instituciones

A partir del 1 de noviembre comenzará el registro para obtener la credencial de acceso a la nueva Clínica de la Salud de la colonia Analco en Ramos Arizpe, dirigida a habitantes de la zona poniente que no cuentan con seguridad social.

El proceso de credencialización será gratuito y se realizará en la propia clínica y en puntos designados por el municipio. Cada tarjeta permitirá acceder a consultas médicas, análisis y medicamentos sin costo, y beneficiará tanto al titular como a sus hijos menores.

En esta primera etapa, el registro incluirá únicamente a las colonias ubicadas de las vías del tren hacia el poniente, mientras que en una segunda fase —una vez que abra la siguiente clínica— se atenderán los demás sectores del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, informó que se entregarán 12 mil credenciales por clínica, con la meta de atender a trabajadores independientes, adultos mayores y familias que enfrentan dificultades para recibir atención en instituciones como el IMSS o el ISSSTE.

La clínica de Analco ya cuenta con médicos, y personal de laboratorio y farmacia listos para operar. Solo faltan ajustes menores antes de su apertura oficial, prevista para los primeros días de noviembre.