Iniciará operación de la ruta alimentadora RS-714 en Saltillo

El edil adelantó que en mayo se incorporarán otras dos rutas alimentadoras; el municipio avanza en el sistema de transporte, enfocado en mejorar la movilidad.

Este lunes 20 de abril entrará en operación la ruta alimentadora RS-714 en Saltillo, como parte de la estrategia municipal para mejorar la conectividad del transporte público en la ciudad.

¿Qué recorrido tendrá la nueva ruta RS-714?

El alcalde Javier Díaz González, informó que esta nueva ruta conectará el oriente con el poniente, con un recorrido que inicia en la colonia Nuevo Mirasierra y concluye en el sector Saltillo 2000, atravesando algunas de las principales vialidades de la capital.

Principales vialidades del trayecto

El trayecto contempla su paso por Prolongación Otilio González, bulevar Mirasierra, Colosio, Eulalio Gutiérrez, Moctezuma, Pedro Figueroa, Jesús de Valle, José Sarmiento, Isidro López, Periférico Echeverría y el bulevar Museo del Desierto, desde donde realizará su retorno por rutas similares.

Tarifas del transporte en Saltillo

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo detalló que la tarifa se mantendrá en 15 pesos en efectivo, mientras que con la tarjeta “Aquí Vamos” será de 13 pesos general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad.

Horarios de operación de la RS-714

La ruta operará de lunes a viernes de 5:30 a 21:30 horas; los sábados de 6:30 a 21:30; y domingos y días inhábiles de 7:30 a 20:30 horas.

Expansión del sistema de rutas alimentadoras

El edil adelantó que en mayo se incorporarán otras dos rutas alimentadoras, una de poniente a oriente y otra de sur a norte, con lo que se busca ampliar la cobertura y facilitar el acceso al transporte público para un mayor número de usuarios.

Avanza reconfiguración del transporte público

Con la puesta en marcha de esta ruta, el municipio avanza en la reconfiguración del sistema de transporte, enfocada en mejorar la movilidad y los tiempos de traslado en la ciudad.