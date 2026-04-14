VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Iniciará gobernador gira económica por Estados Unidos

Por: Christyan Estrada

13 Abril 2026, 21:03

Compartir
WhatsApp

El objetivo es consolidar nuevos proyectos productivos que permitan ampliar la base industrial del estado y generar empleos.

Iniciará gobernador gira económica por Estados Unidos

Proyectos de inversión por miles de millones de pesos se encuentran en fase de integración en Coahuila, mientras el estado inicia una gira internacional para atraer capital extranjero y fortalecer su desarrollo industrial.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que en los próximos días viajará a Washington y posteriormente a Texas, donde sostendrá reuniones con empresas interesadas en invertir en la entidad, principalmente en sectores como el automotriz y el de semiconductores.

Explicó que el objetivo es consolidar nuevos proyectos productivos que permitan ampliar la base industrial del estado y generar empleos, en un contexto de competencia global por atraer inversiones.

De manera paralela, adelantó que su administración prepara una cartera de proyectos de inversión mixta, con participación pública y privada, los cuales serán anunciados una vez que estén completamente estructurados.

Señaló que estos proyectos forman parte de una estrategia para impulsar infraestructura y desarrollo económico en distintas regiones del estado, aunque evitó adelantar detalles hasta garantizar su viabilidad.

coahuila

El mandatario destacó que Coahuila se mantiene competitivo frente a otros estados del país, al ofrecer condiciones como seguridad, estabilidad laboral y coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sector educativo, factores que —dijo— son determinantes para los inversionistas.

Con esta gira y la preparación de nuevos proyectos, el estado busca mantener el ritmo de crecimiento económico y consolidarse como uno de los principales polos industriales del norte de México.

Comentarios