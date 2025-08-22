Iniciará en Coahuila plan para fortalecer producción de carne

La mandataria mexicana anunció que se prepara un plan integral para fortalecer la producción de carne en el país; en la primera etapa participará Coahuila

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ante el reciente cierre de la frontera de Estados Unidos a las exportaciones de ganado mexicano por la presencia del gusano barrenador, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno trabaja en un plan integral para fortalecer la producción de carne dentro del país.

Durante su confrencia de prensa, la mandataria explicó que el proyecto, aún en preparación, se implementará en el marco del denominado Plan México y buscará no solo enfrentar la contingencia sanitaria, sino también consolidar la soberanía alimentaria a través del impulso a la producción nacional.

"Es un proyecto muy bueno, estamos terminándolo. Yo creo que lo vamos a ir a informar allá a los estados", declaró Sheinbaum. "Iniciamos con Sonora, Coahuila y Durango, estados productores para exportación. También son Chihuahua y Tamaulipas; ya en una segunda etapa los vamos a incorporar”.

Entre los componentes del programa, la presidenta adelantó que se contemplan acciones para fomentar la engorda, industrialización y comercialización de la carne en el mercado interno, con énfasis en el apoyo a los pequeños productores.

"El objetivo es el Plan México, que es la producción nacional. Entonces es un programa muy completo para apoyar la producción nacional de carne", afirmó, sin detallar aún los mecanismos específicos de apoyo.

Sheinbaum también mencionó que, si bien existen avances en las negociaciones técnicas con autoridades estadounidenses para definir los criterios que permitan reabrir la frontera a las exportaciones ganaderas, su administración apuesta por fortalecer las capacidades internas del sector.

"Más allá de que se abra la frontera para la exportación de ganado, el proyecto tiene que ver con la producción de carne en México", enfatizó. “Es un muy buen proyecto y están las asociaciones de ganaderos”.

El anuncio ocurre en un contexto de preocupación para los productores nacionales, que han visto afectada su capacidad de exportación debido a la presencia del gusano barrenador, una plaga que ha activado medidas sanitarias en ambos países.