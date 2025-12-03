Inician viveros de Saltillo la venta de Nochebuenas por temporada

Los viveros reportan un flujo constante de clientes que buscan anticiparse a la temporada alta, pues la Nochebuena sigue siendo un elemento imprescindible

Con el comienzo de diciembre, los viveros de Saltillo arrancaron oficialmente la venta de la tradicional flor de Nochebuena, uno de los símbolos más representativos de la decoración navideña.

Los precios varían entre 35 y 250 pesos, según el tamaño y la variedad de la planta. Encargados de los establecimientos señalaron que la demanda empieza a incrementarse conforme se acercan las posadas y reuniones familiares.

La Nochebuena, conocida por su intenso color rojo, suele modificar su tonalidad al iniciar enero, cuando sus hojas se tornan verdes.

Aunque la versión roja continúa siendo la favorita del público, también se ofrecen variedades blancas y mezclas de rojo con blanco, opciones que permiten a los consumidores diversificar su decoración sin perder el espíritu festivo.

Los viveros reportan un flujo constante de clientes que buscan anticiparse a la temporada alta, pues la Nochebuena sigue siendo un elemento imprescindible en hogares y espacios públicos.

Especialistas recomiendan colocarla en sitios con buena iluminación indirecta, regarla con moderación y evitar corrientes de aire, a fin de conservar su buen estado durante toda la época decembrina.