Inician trabajos de limpieza en panteones de Parras

El equipo de Servicios Públicos del municipio de Parras de la Fuente inició labores de limpieza y mantenimiento en el Panteón San José

Con el objetivo de ofrecer a las familias espacios limpios y dignos para honrar a sus seres queridos, el equipo de Servicios Públicos del municipio de Parras de la Fuente inició labores de limpieza y mantenimiento en el Panteón San José.

Estas acciones forman parte de un operativo especial rumbo a las celebraciones de octubre y el Día de Muertos, fechas de gran arraigo en la comunidad.

El presidente municipal Fernando Orozco informó a través de sus redes sociales que este es apenas uno de los panteones que serán intervenidos en los próximos días.

Afirmó que se contempla la rehabilitación de otros camposantos ubicados tanto en la cabecera municipal como en diversos ejidos de la zona rural.

“Parras es todo tuyo”, reiteró el edil, al destacar el compromiso de su administración con la dignidad y el respeto a estos espacios con valor histórico y emocional.

Cabe recordar que Parras de la Fuente, además de ser un Pueblo Mágico, es un lugar con una profunda tradición en la conmemoración del Día de Muertos.

Muchos ciudadanos que ya no residen en el municipio regresan especialmente en estas fechas para visitar a sus seres queridos fallecidos.

Por ello, mantener los panteones en óptimas condiciones no solo es una cuestión de imagen urbana, sino de preservar las costumbres y el respeto por la memoria de quienes ya no están.