Inician remodelación de plaza Emilio Carranza, Ramos Arizpe

Esto como parte del programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, con el que se busca recuperar y modernizar los espacios públicos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe comenzó la rehabilitación de la plaza Emilio Carranza, ubicada en la colonia Fidel Velázquez, como parte del programa “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, con el que se busca recuperar y modernizar los espacios públicos de la ciudad.

La obra forma parte de un paquete de 27 plazas y áreas recreativas que serán intervenidas en colonias y ejidos del municipio. Los trabajos contemplan la renovación de áreas verdes, instalación de luminarias, colocación de juegos infantiles, bancas, palapas y pavimento estampado en las zonas de convivencia.

En el sector Parajes de los Pinos se llevan a cabo obras similares en 11 plazas públicas, mientras que en la Alameda de la colonia Escorial se construye una cancha multiusos de nueva generación. El plan de infraestructura incluye también acciones en comunidades rurales como San Gregorio, Estación Higo, Las Esperanzas y Mesillas, donde se habilitarán nuevas áreas deportivas y recreativas.

Con una inversión total superior a 147 millones de pesos, el programa municipal abarca seis ejes de desarrollo: vialidades, salud comunitaria, espacios recreativos, servicios hidráulicos y seguridad.

La rehabilitación de la plaza de la colonia Fidel Velázquez marca el arranque de una nueva etapa en la modernización de las áreas de convivencia en Ramos Arizpe, con el objetivo de fortalecer el tejido social y ofrecer espacios seguros y funcionales para las familias.