Inician rehabilitación en calle Rayón tras desbordamiento pluvial

Inician labores de rehabilitación tras desbordamiento pluvial de escombros sobre la calle Rayón, en el centro de Saltillo. Así lo confirmó Antonio Nervio

Luego de que vecinos del sector reportaran daños a través de Info Siete Coahuila, la tarde del miércoles 3 de septiembre arrancaron los trabajos de limpieza y remoción de escombros sobre la calle Rayón, en el centro de Saltillo. Así lo confirmó Antonio Nervio, director de Obras Públicas, quien explicó que estas acciones fueron instruidas por el alcalde Javier Díaz González para atender de manera inmediata las afectaciones provocadas por las lluvias recientes. Las labores están a cargo de cuadrillas del programa “Aquí Andamos” y maquinaria pesada municipal.

Aunque la calle Rayón es conocida por su importancia como vialidad en el primer cuadro de la ciudad, debajo de ella corre un canal de agua que forma parte de los arroyos naturales de Saltillo. Este sistema subterráneo, al saturarse por la acumulación de agua pluvial, provocó el desbordamiento del cauce y severos daños a la carpeta asfáltica en el tramo que va de la calle General Ramón Corona a la avenida Presidente Cárdenas. De acuerdo con autoridades municipales, estos canales son esenciales para drenar el agua de lluvia, pero requieren constante mantenimiento para evitar este tipo de emergencias.

Las acciones en la calle Rayón se suman a los trabajos que el Ayuntamiento de Saltillo realiza en otras zonas afectadas, como Balcones de la Aurora, Mariano Abasolo y González Cepeda. Además de rehabilitar vialidades, el gobierno local busca prevenir futuros daños mediante el fortalecimiento de la infraestructura pluvial. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las brigadas municipales continúan activas en todos los sectores de la ciudad, respondiendo también a los reportes ciudadanos emitidos mediante el sistema “Saltillo Fácil”.