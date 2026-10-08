Inician rehabilitación de cancha Melocotón en Saltillo 2000

Con estas acciones se busca recuperar la cancha para que niñas, niños y jóvenes del sector cuenten con un espacio adecuado para practicar deporte y convivir

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Un reporte ciudadano solicitó la rehabilitación de la cancha Melocotón, ubicada en la colonia Saltillo 2000. Una vez que el alcalde Javier Díaz González conoció la petición, señaló que el espacio sería incorporado al programa Activa tu Parque, compromiso que este miércoles 7 de octubre comenzó a hacerse realidad con el arranque de los trabajos.

Invertirán más de 1.5 millones de pesos en la cancha

La intervención contempla una inversión superior a 1.5 millones de pesos para renovar el área deportiva, con la colocación de pasto sintético, nuevas porterías e iluminación, además de otras mejoras.

Con estas acciones se busca recuperar la cancha para que niñas, niños y jóvenes del sector cuenten con un espacio adecuado para practicar deporte y convivir.

Obra beneficiará a más de 8 mil habitantes

La obra beneficiará a más de 8 mil habitantes de Saltillo 2000 y permitirá mejorar las condiciones de un espacio utilizado por las familias de la zona.

De esta manera, una petición planteada por vecinos se transformó en una obra que ya se encuentra en proceso dentro del programa municipal de recuperación de espacios públicos.