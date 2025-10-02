Inician recorridos de rutas del programa 'Aquí Vamos Gratis'

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, encabezó el banderazo de salida, destacando la importancia de esta iniciativa para apoyar la economía familiar

Desde las 5:30 de la mañana de este miércoles, las unidades del programa “Aquí Vamos Gratis” comenzaron a circular por las principales avenidas de Saltillo, marcando el inicio de una nueva etapa en el transporte público de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz encabezó el banderazo de salida, destacando la importancia de esta iniciativa para apoyar la economía familiar y mejorar la movilidad urbana.

Durante uno de los primeros recorridos, usuarios del servicio expresaron su entusiasmo ante la puesta en marcha del programa, el cual permite a los ciudadanos trasladarse sin costo alguno en rutas troncales previamente establecidas.

“Es un gran apoyo, sobre todo para quienes usamos el camión todos los días”, comentó una usuaria abordo de una de las unidades.

Sin embargo, también hicieron un llamado a la conciencia ciudadana para cuidar los camiones y mantenerlos en buen estado.

“Es un beneficio para todos, pero si no los cuidamos, lo vamos a perder”, señaló otro pasajero.

Con esta medida, el gobierno municipal busca fomentar una cultura de responsabilidad y respeto por los bienes públicos, al tiempo que transforma la experiencia del transporte en la capital coahuilense.