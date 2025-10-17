Inician preparativos en panteones de Saltillo para Día de Muertos

El deshierbe en pasillos y áreas comunes ya está en marcha para recibir a las miles de personas que acuden a visitar a sus seres queridos

Con motivo de los próximos festejos por el Día de Muertos, autoridades municipales de Saltillo iniciaron labores de limpieza y mantenimiento en los panteones de la ciudad.

El deshierbe en pasillos y áreas comunes ya está en marcha para recibir a las miles de personas que acuden a visitar a sus seres queridos, en lo que se considera una de las celebraciones más importantes del calendario mexicano.

Aníbal Soberón, director de Servicios Primarios de Saltillo, informó que está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas a los camposantos, reiterando que esta medida ha sido permanente y no se permitirá su violación durante las festividades.

Asimismo, quienes deseen llevar música en vivo deberán contar con un permiso previo otorgado por la administración del panteón.

“Si músicos como mariachis o bandas quieren dar sus servicios, pueden hacerlo, siempre que notifiquen y obtengan la autorización correspondiente. No tiene ningún costo, pero es importante mantener el orden”, explicó el funcionario.

El llamado de las autoridades es a mantener el respeto por los espacios y el sentido de la conmemoración. Se permite ingresar alimentos y pasar tiempo en familia, pero el uso de bocinas con música a alto volumen o cualquier comportamiento que rompa con el ambiente solemne no será tolerado. La prioridad, recalcaron, es preservar el culto y las tradiciones que dan sentido al Día de Muertos.