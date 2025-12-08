Inician posadas de la UNTA Coahuila en comunidades vulnerables

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas llevó juguetes, despensas y cobijas a niños y adultos mayores en varias comunidades del estado

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila puso en marcha su tradicional recorrido decembrino por distintas colonias y ejidos del estado, llevando convivencias y apoyo a familias que enfrentan mayores carencias. Encabezados por José Luis López Cepeda, los equipos visitaron Saltillo, General Cepeda, Ramos Arizpe, Parras de la Fuente y otros municipios. En la jornada de General Cepeda se contó también con la presencia de la alcaldesa Mayra Ramos, quien se sumó a la entrega de apoyos.

Durante las posadas, integrantes de la organización repartieron juguetes, piñatas, bolos, cobijas y despensas, buscando generar momentos de alegría entre niñas, niños y personas mayores. López Cepeda subrayó que esta labor tiene un carácter totalmente social y comunitario, destacando que el objetivo es “arrancarle una sonrisa a las y los pequeños”, aun con obsequios sencillos que representan para ellos la llegada anticipada de la Navidad.

Además de la celebración para la infancia, la UNTA brindó respaldo a adultos mayores ante las bajas temperaturas mediante la entrega de despensas y cobijas. La organización anunció que el recorrido continuará en los próximos días por más comunidades del estado, con la intención de acompañar y apoyar a quienes más lo requieren en esta temporada festiva.